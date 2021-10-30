Иммунитетом единым. В России назвали условие признания отечественных вакцин ВОЗ
Эксперты в эфире НСН рассказали, что необходимо сделать в России, чтобы отечественные вакцины от COVID-19 признали во всем мире.
Президент России Владимир Путин предложил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ускорить процедуру признания вакцин от коронавируса. Выступление российского лидера транслировал телеканал «Россия-24».
Он также призвал страны-участницы G20 как можно быстрее прийти к взаимному признанию вакцин.
«Уверен, чем быстрее это все будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе, наиболее пострадавшую, туристическую активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — заявил российский лидер.
Чтобы добиться признания вакцины «Спутник V» за рубежом, России нужно сначала убедить вакцинироваться ею самих россиян, отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Если бы Россия быстрее достигла популяционного иммунитета, и была показана эффективность «Спутника V» в текущей ситуации, конечно, это было бы основанием признавать российскую вакцину, как одну из конкурентоспособных и эффективных. Однако в связи с тем, что у нас темпы вакцинации очень низкие, это очень сильно тормозит и достижение популяционного иммунитета, и признание вакцины эффективной», - считает ученый.
Президент Союза турагентств Сергей Голов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для полного восстановления международного туризма Европе необходимо признать вакцину «Спутник V».
«Вакцинация стоит на первом месте, также есть необходимость принятия на международном уровне нашей вакцины, поскольку многие страны ее не принимают, и тогда для нас эта страна закрыта. А ведь цены на поездки уменьшаются, когда страна открывается», - отметил он.
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину «Спутник V» до конца года при подписании всех необходимых юридических документов. Об этом РИА Новости рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Ранее вирусолог Георгий Викулов назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» условие признания «Спутника V» в Европе.
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