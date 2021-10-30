Иммунитетом единым. В России назвали условие признания отечественных вакцин ВОЗ

Чтобы добиться признания вакцины «Спутник V» за рубежом, России нужно сначала убедить вакцинироваться ею самих россиян, отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Если бы Россия быстрее достигла популяционного иммунитета, и была показана эффективность «Спутника V» в текущей ситуации, конечно, это было бы основанием признавать российскую вакцину, как одну из конкурентоспособных и эффективных. Однако в связи с тем, что у нас темпы вакцинации очень низкие, это очень сильно тормозит и достижение популяционного иммунитета, и признание вакцины эффективной», - считает ученый.