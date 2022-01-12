«Богоспасаемая, но не привитая»: «Омикрон» грозит России больше, чем Западу

«Нельзя войти в одну и ту же воду. Есть очень хорошая статистика по Великобритании и США, где количество инфицированных каждый день повышается в 5-6 раз, а количество смертей не пошло вверх и, может быть, не пойдет, оставаясь на прежнем уровне. Формально это означает, что инфекция "омикрона" не приводит к такой же летальности, как "дельта". Но проблема в том, что большинство людей в этих странах вакцинированы», - сказал Северинов.

По его словам, это может грозить серьезными последствиями для «богоспасаемой» России, а момент истины наступит уже в конце января.

«"Омикрон" способен вакцинированных заражать, но приводит к менее тяжелому течению заболевания. Поэтому отсутствие резкого роста смертности на фоне этой вспышки может быть связано просто с тем, что большая часть людей вакцинирована. А если мы посмотрим на наше богоспасаемое Отечество, где, как минимум, половина людей не вакцинирована, очень может быть, что "омикрон" покажет себя самым неприятным образом. Мы узнаем это в конце января – начале февраля», - предупредил профессор.

12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова утверждала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 63,2%.

Северинов также отметил, что под угрозой теперь не только взрослые, но и дети.

«Количество зараженных "омикроном" в разы больше, чем было до этого, и в итоге все равно люди умирают, тяжелые случаи есть и нагрузка на систему здравоохранения большая. При этом статистика в США показывает, что "омикрон" действительно заражает детей, и они попадают в госпитали. Меняется спектр людей, которые оказываются в госпиталях», - указал завлабораторией Института молекулярной генетики РАН.

При этом, по его мнению, волна заболеваемости «омикроном» будет короче, чем предыдущие.

«Тот факт, что он заражает быстрее, означает, что волна должна быть короче относительно других, более медленных вариантов. Осенняя волна "дельты" почти два месяца была, ну и здесь где-то за месяц тоже закончится», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».