Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ медлит с признанием «Спутника V»

Москва не видит особых причин, по которым организация медлит с признанием препарата, эффективность которого подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.

Дмитрийев отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.

Ранее глава фонда напомнил, что отечественный препарат уже зарегистрировали в 71 стране мира. По его словам, РФПИ также тесно сотрудничает с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по вопросу регистрации российской вакцины «Спутник V».

