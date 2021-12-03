Глава РФПИ Дмитриев объяснил, почему ВОЗ медлит с признанием «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства исключительно из-за бюрократических препятствий, сообщил изданию La Nacion глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Москва не видит особых причин, по которым организация медлит с признанием препарата, эффективность которого подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.
Дмитрийев отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.
Ранее глава фонда напомнил, что отечественный препарат уже зарегистрировали в 71 стране мира. По его словам, РФПИ также тесно сотрудничает с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по вопросу регистрации российской вакцины «Спутник V».
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