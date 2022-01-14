Бундестаг: «Спутник V» не признают по экономическим причинам

По его словам, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину по экономическим причинам, так как защищает рынок, «чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции». «Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — отметил депутат. Также он указал на экономические факторы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценивать техническое досье на вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает RT со ссылкой на официального представителя организации Маргарет Харрис. По ее словам, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине. По этой причине затягивается признание препарата.

