Бундестаг: «Спутник V» не признают по экономическим причинам
Препарат от коронавируса «Спутник V» российского производства уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы его оценивали с медицинской точки зрения, сообщают «Известия» со ссылкой на депутата фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петра Быстрона.
По его словам, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину по экономическим причинам, так как защищает рынок, «чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции». «Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — отметил депутат. Также он указал на экономические факторы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценивать техническое досье на вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает RT со ссылкой на официального представителя организации Маргарет Харрис. По ее словам, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине. По этой причине затягивается признание препарата.
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