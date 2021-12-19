В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценивать техническое досье на вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает RT со ссылкой на официального представителя организации Маргарет Харрис.
По ее словам, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине. По этой причине затягивается признание препарата.
Утверждения о том, что международная организация лицензирует только западные препараты, Харрис назвала ложью.
«Спутник V» может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения в первом квартале 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 434 / сут.
Умерли
296 тыс.+1 076 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+38 041 / сут.
- В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»
- Выявлена новая схема мошенничества с помощью соцсетей
- В Якутии более 40 тысяч жителей остались без электричества в пятидесятиградусный мороз
- «Омикрон»-штамм обнаружен почти в 90 странах мира
- Искать парковочные места во дворах Москвы будет искусственный интеллект
- Стало известно, сколько будут отдыхать космонавты на МКС во время новогодних праздников
- Перечислены способы экономии на покупке автомобиля
- Кулеба: Отключение России от SWIFT было бы «грандиозным»
- СК проводит проверку после высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге
- Следователи заинтересовались госпитализацией младенца с ожогами в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru