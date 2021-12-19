В ВОЗ объяснили задержку с признанием «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценивать техническое досье на вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает RT со ссылкой на официального представителя организации Маргарет Харрис.

Песков признал, что ВОЗ предоставили не все данные для сертификации «Спутника V»

По ее словам, ВОЗ ждет дополнительные данные о вакцине. По этой причине затягивается признание препарата.

Утверждения о том, что международная организация лицензирует только западные препараты, Харрис назвала ложью.

«Спутник V» может быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения в первом квартале 2022 года.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВОЗСпутник V
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