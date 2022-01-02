В МИД считают, что ВОЗ успокаивает Россию надеждами на признание «Спутника V» ВОЗ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин усмотрел обнадеживающие действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по признанию российской вакцины «Спутник V», но считает, что ими организация стремится прежде всего успокоить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

В ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в первом квартале 2022 года

«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ( ВОЗ одобрит "Спутник V" – прим. НСН)», - считает дипломат.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:МИД РФВОЗВакцинаСпутник V
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