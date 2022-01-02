В МИД считают, что ВОЗ успокаивает Россию надеждами на признание «Спутника V» ВОЗ

«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политес по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ( ВОЗ одобрит "Спутник V" – прим. НСН)», - считает дипломат.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

