Глава РАН назвал сроки признания российских вакцин от COVID-19 международными регуляторами
Отечественные вакцины для профилактики коронавируса будут признаны международными регуляторами, в том числе Всемирной организацией здравоохранения, в нынешнем году. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в беседе с ТАСС.
«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией», — подчеркнул глава РАН.
По словам Сергеева, эксперты ВОЗ «тоже правы», поскольку все стадии производства препаратов должны быть «подвержены соответствующему контролю».
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