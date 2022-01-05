Глава РАН назвал сроки признания российских вакцин от COVID-19 международными регуляторами

«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях и требуют навести порядок с унификацией», — подчеркнул глава РАН.

По словам Сергеева, эксперты ВОЗ «тоже правы», поскольку все стадии производства препаратов должны быть «подвержены соответствующему контролю».

