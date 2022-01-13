Минобрнауки: 50% российских студентов вакцинированы против COVID-19
Около 50% студентов и более 90% преподавателей вузов прошли вакцинацию от коронавируса, заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
По его словам, количество вакцинированных разнится в зависимости от вуза и региона, но заметен общий тренд на повышение уровня вакцинации.
Вводить в вузах дополнительные меры на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» нет необходимости, заявил ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По его словам, все высшие учебные заведения адаптировались к новым условиям, дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru