Минобрнауки: 50% российских студентов вакцинированы против COVID-19

Около 50% студентов и более 90% преподавателей вузов прошли вакцинацию от коронавируса, заявил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

По его словам, количество вакцинированных разнится в зависимости от вуза и региона, но заметен общий тренд на повышение уровня вакцинации.

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Вводить в вузах дополнительные меры на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» нет необходимости, заявил ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, все высшие учебные заведения адаптировались к новым условиям, дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыВакцинацияМинобрнауки
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