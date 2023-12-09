Яйца дорожают, инфляция растет: В России борются с ростом цен на продукты
Статистика не успевает за реальным положением дел: надбавки и заработки россиян на фоне СВО «съедает» инфляция и рост цен.
Куриные яйца в ноябре подорожали на 15,07%, в целом продовольственная инфляция за месяц составила 1,55%. Рост цен на яйца зафиксирован ведомством во всех регионах РФ на уровне от 1% до 28,6%.Об этом сообщает Росстат.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что в целом по стране средняя цена на яйца в магазинах за год выросла более чем на 40%. В регионах будут осуществлены надзорные проверки.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об ограничении наценки на куриные яйца торговыми сетями «Азбука вкуса», «Верный» и «Глобус».
ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. «Глобус» ограничил наценку на рекомендованный уровень, «Азбука вкуса» - на 10%.
Территориальные органы службы запросили у производителей информацию о формировании стоимости куриных яиц. ФАС проводит анализ обоснованности установления отпускных цен, заявили в ведомстве.
Заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза («Росптицесоюз») Елена Степанова заявила, что в ближайшие годы производители куриных яиц надеются не снижать объёмы производства, сообщает РИА Новости.
По её словам, отрасль работает на грани рентабельности, а повышение ключевой ставки и дорогое финансирование лишь усугубили ситуацию, поэтому обеспечить прирост они не смогут.
«Ситуация, в которой отрасль развивалась последние годы, к сожалению, не создала нам потенциала, который мог бы это повышение обеспечивать», - указала Степанова.
Также она высказалась против дополнительного импорта из третьих стран, так как следует «развивать собственное производство».
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Согласно документу, ведомства должны до 19 декабря проанализировать изменение потребления курицы и яиц за последние три года, подготовить данные о текущем производстве и минимальных необходимых для удовлетворения внутреннего спроса объемах. Министерствам следует представить соответствующий отчет кабмину.
По данным Росстата, с 21 по 27 ноября недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%. Больше всего подорожали куриные яйца — на 4,4%, отмечает «Радиоточка НСН».
Инфляция в России будет расти еще на протяжении нескольких месяцев, сказано в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».
Эксперты регулятора ожидают, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться, но текущие темпы роста начали стабилизироваться.
ЦБ полагает, что для возвращения инфляции к целевому уровню жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать длительное время. Примерных сроков начала снижения ключевой ставки аналитики не обозначали.
Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия», инфляция в России в 2024 году составит 4,5%, передает ТАСС.
«Мы прогнозируем чуть больше 4% - 4,5%», — сообщил глава Минфина.
Как отметил Силуанов, чтобы «люди не почувствовали», власти повышают социальные выплаты в стране на прогнозируемый уровень инфляции.
Некоторые россияне начали зарабатывать больше из-за нехватки кадров на фоне СВО и активного импортозамещения, но это не значит, что бедных стало меньше, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.
«То, что у нас принято считать бедностью, это вообще минимум выживания. У нас на сегодняшний день прожиточный минимум меньше, чем расходы на содержание собаки в приюте, намного меньше, чем тюремный паек, у нас уголовники питаются лучше, чем пенсионеры. Статистически я могу согласиться, что у нас повысилась заработная плата и количество бедных уменьшилось. При этом у нас рост заработной платы не успевает за ростом цен в магазинах. Статистика у нас очень сильно отстает, так как в декабре еще ничего не считалось. Я боюсь, что на самом деле у нас бедных стало больше. Сегодня инфляция съела все те прибавки, которая статистика увидела», - отметил он.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в следующем году вернет инфляцию к цели на уровне 4%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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