Яйца дорожают, инфляция растет: В России борются с ростом цен на продукты

ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. «Глобус» ограничил наценку на рекомендованный уровень, «Азбука вкуса» - на 10%.

Территориальные органы службы запросили у производителей информацию о формировании стоимости куриных яиц. ФАС проводит анализ обоснованности установления отпускных цен, заявили в ведомстве.



Заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза («Росптицесоюз») Елена Степанова заявила, что в ближайшие годы производители куриных яиц надеются не снижать объёмы производства, сообщает РИА Новости.

По её словам, отрасль работает на грани рентабельности, а повышение ключевой ставки и дорогое финансирование лишь усугубили ситуацию, поэтому обеспечить прирост они не смогут.