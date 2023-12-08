ФАС: торговые сети ограничили наценку на куриные яйца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об ограничении наценки на куриные яйца торговыми сетями «Азбука вкуса», «Верный» и «Глобус».
ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. «Глобус» ограничил наценку на рекомендованный уровень, «Азбука вкуса» - на 10%.
Территориальные органы службы запросили у производителей информацию о формировании стоимости куриных яиц. ФАС проводит анализ обоснованности установления отпускных цен, заявили в ведомстве.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 декабря поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минэк: проживание в российских отелях подорожало менее чем на 9%
- Ирина Винер: россиянам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж
- В Петербурге арестовали двух полицейских за содействие вымогателям
- Такер Карлсен не исключил для себя возможность занять пост вице-президента США
- ФАС: торговые сети ограничили наценку на куриные яйца
- СМИ:: Концертный тур Тейлор Свифт побил рекорд, собрав миллиард долларов
- Журова связала допуск россиян на Олимпийские игры с выдвижением Путина
- «Портят настроение»: Лоза усомнился в актуальности новогодних шоу
- Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Минеральных водах
- Ипотечный брокер Ракута предрек снижение цен на «вторичку» на 20-30%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru