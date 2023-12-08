ФАС: торговые сети ограничили наценку на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об ограничении наценки на куриные яйца торговыми сетями «Азбука вкуса», «Верный» и «Глобус».

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ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. «Глобус» ограничил наценку на рекомендованный уровень, «Азбука вкуса» - на 10%.

Территориальные органы службы запросили у производителей информацию о формировании стоимости куриных яиц. ФАС проводит анализ обоснованности установления отпускных цен, заявили в ведомстве.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 декабря поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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