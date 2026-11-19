Жатва на два миллиарда: Что ждут от новой части фильма «Голодные игры»
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» точно станет одним из самых прибыльных по итогам 2026 года, заявил НСН Роман Исаев.
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» может войти в топ-5 кинолент по сборам в российском прокате по итогам года, но он вряд ли обойдет новогоднюю череду сказок, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильму «Голодные игры: Рассвет жатвы» прогнозируют старт в США выше 100 миллионов долларов. Заметно лучше, чем было у прошлой части, но повторения рекорда франшизы не ожидается. Сама Lionsgate прогнозирует старт в прокате США на уровне 85 миллионов долларов. Исаев поделился ожиданиями индустрии от новой части зарубежного блокбастера.
«Однозначно, этот фильм войдет в топ лучших фильмов года. Индустрия ждет от фильма сборов в размере от полутора до двух миллиардов рублей. Тот уровень ожиданий со стороны аудитории, который мы видим, позволяет надеяться, что эти цифры вполне могут быть достигнуты, — чего мы от души желаем этой картине. По опыту этого года видно, что российский зритель очень хочет смотреть качественное большое зарубежное кино. "Голодные игры" — франшиза с огромной аудиторией, которая однозначно будет популярна среди широких сегментов зрительской аудитории. Однако этот фильм в любом случае не превзойдет новогодних рекордсменов, но у него есть все шансы войти в топ‑5 по итогам года. Это очередная часть масштабной франшизы международного уровня. Тут добавить нечего. В России — многомиллионная армия фанатов этой вселенной», — сказал собеседник НСН.
Лучший старт для франшизы в домашнем прокате (158 миллионов) показала вторая часть — «И вспыхнет пламя». Ей же принадлежит кассовый рекорд франшизы — 865 миллионов долларов. Если прогноз сбудется, то «Рассвет жатвы» станет пятым фильмом 2026 года, которому удастся стартовать с более чем 100 миллионов долларов в домашнем прокате.
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат 26 ноября 2026 года (прокатчик — «Атмосфера Кино», правообладатель — «Арна Медиа»), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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