Экс-первый замглавы Минобороны Цаликов получил 10 лет колонии за коррупцию
Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова виновным в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, Цаликов был признан виновным в совершении 12 эпизодов преступлений, в том числе по статьям о растрате и получении взятки. При этом из-за отсутствием состава преступления было прекращено его преследование по статье о создании преступного сообщества с использованием служебного положения.
По совокупности преступлений Цаликову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, его лишили всех государственных наград и запретили в течение 15 лет после освобождения занимать должности на госслужбе.
Ранее бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского приговорили к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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