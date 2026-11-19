В частности, Цаликов был признан виновным в совершении 12 эпизодов преступлений, в том числе по статьям о растрате и получении взятки. При этом из-за отсутствием состава преступления было прекращено его преследование по статье о создании преступного сообщества с использованием служебного положения.

По совокупности преступлений Цаликову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей. Кроме того, его лишили всех государственных наград и запретили в течение 15 лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

Ранее бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского приговорили к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

