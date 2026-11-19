Депутаты предложили отправлять изъятую криптовалюту в золотовалютные резервы
Депутаты от КПРФ предложили отправлять изъятую у коррупционеров криптовалюту в золотовалютные резервы страны. Как пишет «Газета.Ru», соответствующее обращение они направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Как рассказал один из авторов инициативы Александр Ивачев, речь идет об активах, «уже обращённых в собственность государства по вступившему в силу решению суда». По его словам, если не принять необходимого решения, то изъятая цифровая валюта «может остаться лежать мертвым грузом».
Парламентарий также напомнил, что Центробанк считает криптовалюты рискованным и нестабильным активом, так как их курс отличается высокой волатильностью.
«Мы с этой оценкой согласны. Но мы и не предлагаем покупать биткоин за бюджетные деньги. Мы предлагаем решить, как распорядиться тем, что уже принадлежит стране», — заключил Ивачев.
Ранее в Центробанке указали, что биржи вправе проводить торги криптовалютой, и регулятор ожидает, что такие операции будут организованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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