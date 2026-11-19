Как рассказал один из авторов инициативы Александр Ивачев, речь идет об активах, «уже обращённых в собственность государства по вступившему в силу решению суда». По его словам, если не принять необходимого решения, то изъятая цифровая валюта «может остаться лежать мертвым грузом».

Парламентарий также напомнил, что Центробанк считает криптовалюты рискованным и нестабильным активом, так как их курс отличается высокой волатильностью.

«Мы с этой оценкой согласны. Но мы и не предлагаем покупать биткоин за бюджетные деньги. Мы предлагаем решить, как распорядиться тем, что уже принадлежит стране», — заключил Ивачев.

Ранее в Центробанке указали, что биржи вправе проводить торги криптовалютой, и регулятор ожидает, что такие операции будут организованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

