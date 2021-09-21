Прогнозы «синоптиков». Экономист предложил чиновникам оценить инфляцию из магазина

Реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%, и правительство не спешит исправлять ситуацию, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% - с 5%, прогнозировавшихся в июле, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

«Конечно, никакой инфляции ни в 4%, ни в 5%, ни даже в 5,8% в России нет. Инфляция в России измеряется двузначными величинами. По независимым социологическим оценкам, у нас почти половина россиян оценивает инфляцию под 15%, а около 25% считают, что цены растут на 30% и больше, до 50%», - рассказал Жуковский.

По его словам, воспринимать подобные прогнозы ведомств всерьез не стоит, потому что они слишком быстро меняются и не соответствуют действительности, к тому же – никак не влияют на доходы россиян, которые сложно назвать высокими.

«Качество этих прогнозов и оценок примерно как у синоптиков – пятьдесят на пятьдесят, будет, не будет. Даже сам Центробанк, проводя социологические опросы, признает, что граждане России оценивают инфляцию около 12%. Пускай чиновники и Эльвира Сахипзадовна Набиуллина сходят в магазин и посмотрят, как цены изменились. У нас морковка стоит 150-160 рублей, капуста – 80. Цены реально выросли от полутора до трех раз», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Жуковский подчеркнул, что отвечать за экономическую ситуацию в стране не хочет ни одно ведомство, а Центробанк вообще намекает на то, что россияне могут рассчитывать только на себя.