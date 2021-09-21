Прогнозы «синоптиков». Экономист предложил чиновникам оценить инфляцию из магазина
Владислав Жуковский отметил, что официальные прогнозы по инфляции вновь не соответствуют действительности, так как цены растут и продолжат расти.
Реальная инфляция в России приближается в ряде случаев к 50%, и правительство не спешит исправлять ситуацию, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% - с 5%, прогнозировавшихся в июле, сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.
«Конечно, никакой инфляции ни в 4%, ни в 5%, ни даже в 5,8% в России нет. Инфляция в России измеряется двузначными величинами. По независимым социологическим оценкам, у нас почти половина россиян оценивает инфляцию под 15%, а около 25% считают, что цены растут на 30% и больше, до 50%», - рассказал Жуковский.
По его словам, воспринимать подобные прогнозы ведомств всерьез не стоит, потому что они слишком быстро меняются и не соответствуют действительности, к тому же – никак не влияют на доходы россиян, которые сложно назвать высокими.
«Качество этих прогнозов и оценок примерно как у синоптиков – пятьдесят на пятьдесят, будет, не будет. Даже сам Центробанк, проводя социологические опросы, признает, что граждане России оценивают инфляцию около 12%. Пускай чиновники и Эльвира Сахипзадовна Набиуллина сходят в магазин и посмотрят, как цены изменились. У нас морковка стоит 150-160 рублей, капуста – 80. Цены реально выросли от полутора до трех раз», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Жуковский подчеркнул, что отвечать за экономическую ситуацию в стране не хочет ни одно ведомство, а Центробанк вообще намекает на то, что россияне могут рассчитывать только на себя.
«Их цифры не имеют никакого отношения к реальной действительности. Центробанк уже призвал россиян не готовиться ни к какому росту экономики, потому что он нам не светит. Более того, было сказано сегодня руководством ЦБ, что они не хотят нести ответственность за экономический блок, что не надо требовать от Центробанка ответа о темпах роста экономики. Сегодня нам в Центробанке заявили, что, оказывается, не надо рассчитывать россиянам на пенсии по старости от государства. Якобы россияне сами должны копить. Тогда вопрос, зачем мы платим налоги», - посетовал экономист.
При этом мировая конъюнктура и нежелание правительства что-то менять во внешнеторговой политике будут и дальше тянуть цены на продукты и бензин вверх, отметил Жуковский.
«Инфляция вышла из-под контроля, потому что никакого контроля тарифов монополий нет, никакой внешнеторговой политики нет, поставлять за рубеж нефть, лес, зерно, удобрения, металл гораздо выгоднее, чем на внутренний рынок, поэтому цены мировые высокие, рубль к доллару занижен. И получается, что внутренние цены растут за мировыми. Инфляция будет дальше высокой, и цены будут расти. У нас якобы открытая экономика и нам говорят, что цены внутри и вовне должны быть одинаковые, а то, что у нас зарплаты и пенсии ниже, чем в Европе в разы, в десять раз, об этом никто не говорит. Тяжелее сказать, что подешевеет. Понятно, что вообще абсолютно все подорожает. Сезонное подорожание пойдет по овощной продукции, сейчас цены немножко постояли в августе – сентябре. Уже цены выросли в 2 раза на морковь, на 80% на картофель и на капусту, 40% - на подсолнечное масло, 35% - сахар, яйца подорожали на 20-25%. Все будет дорожать постепенно, и продукты питания, и бензин», - объяснил он.
Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что граждан необходимо стимулировать к формированию капитала в течение жизни, чтобы они не полагались только на государственную пенсию.
Позже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о пенсионерах и пенсиях.
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