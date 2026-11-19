Как пишет RT, он напомнил, что взаимная договоренность о проведении такого обмена была достигнута на переговорах в Абу-Даби, прошедших 10-11 ноября.

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время обмен произойдёт», — добавил представитель Кремля.

Ранее первый замначальника управления информации Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что готовящийся обмен пленными будет самым масштабным за всё время проведения СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

