Песков рассказал о подготовке нового обмена пленными
Российские и украинские спецслужбы в настоящее время занимаются сверкой списков для нового обмена пленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он напомнил, что взаимная договоренность о проведении такого обмена была достигнута на переговорах в Абу-Даби, прошедших 10-11 ноября.
«Мы надеемся, что в самое ближайшее время обмен произойдёт», — добавил представитель Кремля.
Ранее первый замначальника управления информации Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что готовящийся обмен пленными будет самым масштабным за всё время проведения СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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