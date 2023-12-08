Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в целом по стране средняя цена на яйца в магазинах за год выросла более чем на 40%. В регионах будут осуществлены надзорные проверки.