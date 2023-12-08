Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что в целом по стране средняя цена на яйца в магазинах за год выросла более чем на 40%. В регионах будут осуществлены надзорные проверки.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Согласно документу, ведомства должны до 19 декабря проанализировать изменение потребления курицы и яиц за последние три года, подготовить данные о текущем производстве и минимальных необходимых для удовлетворения внутреннего спроса объемах. Министерствам следует представить соответствующий отчет кабмину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru