Генпрокурор Краснов поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в целом по стране средняя цена на яйца в магазинах за год выросла более чем на 40%. В регионах будут осуществлены надзорные проверки.

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Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Согласно документу, ведомства должны до 19 декабря проанализировать изменение потребления курицы и яиц за последние три года, подготовить данные о текущем производстве и минимальных необходимых для удовлетворения внутреннего спроса объемах. Министерствам следует представить соответствующий отчет кабмину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЯйцаЦеныГенпрокуратура

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