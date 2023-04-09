Fox News: из-за подорожания яиц американцам предложили красить картофель
Жителям США предложили отказаться от одной из главных пасхальных традиций, сообщает телеканал Fox News.
В американских соцсетях распространяются призывы отказаться красить яйца на Пасху. Причиной названо подорожание этого вида продукции.
Вместо яиц американцам предлагают красить картофель. Авторы идеи считают, что это поможет домохозяйствам США сэкономить.
«Цены на яйца стабилизировались по сравнению с январским максимумом, но в феврале цены все еще были на 55% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года», - говорится в исследовании компании Potatoes USA.
Обещанное президентом России Владимиром Путиным увеличение зарплаты на 3-5% поглотит инфляция, заявила «Радиоточке НСН» профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru