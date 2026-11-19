У Федерации боулинга России прекрасные отношения с организаторами по всему миру, даже в Европе, однако, к сожалению, они не могут влиять на политические решения, но в 2027 году Россию ждут уже во многих странах. Об этом НСН рассказал президент Федерации боулинга России Сергей Лисицын.

Международная федерация боулинга сняла все ограничения по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, пишет ТАСС. Решение было принято 11 октября на совещании исполкома IBF в Мюнхене, сообщает пресс-служба Федерации боулинга России. Об этом стало известно только сейчас. Лисицын раскрыл, что в федерации уже знали об этом и готовились.

«Новость позитивная, мы ждали официальную бумагу. Мы готовились, и в проекте единого плана на следующий год уже указали все международные соревнования. Все лежит в Минспорте на согласовании. Мы в этом году с молодежной сборной, с гимном, с флагом, в форме, уже принимали участие в чемпионате мира среди молодежи до 21 года в Азии. Был шикарный прием. В следующем году чемпионат Европы. С этим сложнее. Многие страны также нас ждут в гости, но говорят, что со своими министерствами иностранных дел договориться не могут», — рассказал он.