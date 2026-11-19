Италия, Дания и Перу: Какие чемпионаты по боулингу ждут РФ после снятия ограничений
Как показывает участие в международных соревнованиях, российские спортсмены по боулингу не отстают ни в экипировке, ни в технике, не хватает только больше опыта, рассказал НСН Сергей Лисицын.
У Федерации боулинга России прекрасные отношения с организаторами по всему миру, даже в Европе, однако, к сожалению, они не могут влиять на политические решения, но в 2027 году Россию ждут уже во многих странах. Об этом НСН рассказал президент Федерации боулинга России Сергей Лисицын.
Международная федерация боулинга сняла все ограничения по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, пишет ТАСС. Решение было принято 11 октября на совещании исполкома IBF в Мюнхене, сообщает пресс-служба Федерации боулинга России. Об этом стало известно только сейчас. Лисицын раскрыл, что в федерации уже знали об этом и готовились.
«Новость позитивная, мы ждали официальную бумагу. Мы готовились, и в проекте единого плана на следующий год уже указали все международные соревнования. Все лежит в Минспорте на согласовании. Мы в этом году с молодежной сборной, с гимном, с флагом, в форме, уже принимали участие в чемпионате мира среди молодежи до 21 года в Азии. Был шикарный прием. В следующем году чемпионат Европы. С этим сложнее. Многие страны также нас ждут в гости, но говорят, что со своими министерствами иностранных дел договориться не могут», — рассказал он.
В продолжении разговора Лисицын раскрыл спортивные международные планы на будущий год.
«У нас первый выезд ветеранов в январе, в Италию. С этим еще более-менее. Еще у нас молодежный выезд основной юношеской сборной в Данию, но датское посольство в России закрыто с 2022 года. Пока не очень понятно, как мы будем туда добираться. Плюс у нас Европа мужская в следующем году в Финляндии. Осенью чемпионат чемпионов в Словакии. И чемпионат мира в Корее для всех составов в ноябре, но тут проблем нет, корейцы нас ждут. Индивидуальный чемпионат мира до 21 года в Лиме, в Перу — тоже проблем нет. Соответственно, у нас только европейские выезды под техническим вопросом. Но опять же, организаторы ждут. У нас прекрасные отношения с людьми из мира боулинга, практически со всеми, и в Европе в том числе», — отметил он.
При этом, как отметил собеседник НСН, Россия за годы ни разу не уезжала с международных соревнований без медалей.
«Я стал президентом в 2011 году. Вот с 2011 года по 2021 — за 10 лет — наша юношеская сборная ни разу без медалей с чемпионатов Европы не возвращалась. И в 2021 году был наш последний выезд в молодежную сборную до 2019. У нас было две медали. На первенстве мира, которое было в этом году в Малайзии, мы совсем не отстали. У нас единственный недостаток — это недостаток международного игрового опыта. А по функционалу, по технике, даже по экипировке мы вообще не отстаем. Но опыт будем наращивать», — раскрыл он.
В заключении он раскрыл, что несмотря на успехи этого вида спорта и наличие талантливых спортсменов, все еще сохраняется проблема с отсутствием специализированных центров.
«К сожалению, наша проблема в том, что по боулингу, как бы странно это ни звучало, а в следующем году Федерации 30 лет, у нас нет ни одного государственного боулинг-центра, ни одного отделения, ни одной школы по виду спорта боулинг. К сожалению, мы пока не можем пробить чиновничий барьер и организовать школу или хотя бы отделение по юношескому спорту боулинг. Ни в Москве, ни в субъектах», — раскрыл он.
Ранее, в апреле этого года, Лисицын уже говорил НСН, что интерес к боулингу среди россиян только растет, им увлекаются даже пенсионеры, но не хватает государственных боулинг-центров и школ.
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