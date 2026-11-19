По словам звезды «Бригады», в настоящее время он сосредоточен на кинематографе. В частности, он уточнил, что сыграл киллера в криминальной драме «Однажды в Сибири», а также снялся в проекте «Точка входа».

«Это новый формат для новой аудитории — вертикальный. Здесь открываются новые ощущения, где автор показывает только золотое сечение экрана. Из-за этого открываются инструменты, которыми нужно уметь пользоваться», — рассказал актер.

Ранее Дюжев принял участие на праймериз партии «Единая Россия», по итогам которых занял лишь 32-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

