Дюжев допустил, что продолжит политическую карьеру
Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что в следующем году продолжит строить политическую карьеру.
По словам звезды «Бригады», в настоящее время он сосредоточен на кинематографе. В частности, он уточнил, что сыграл киллера в криминальной драме «Однажды в Сибири», а также снялся в проекте «Точка входа».
«Это новый формат для новой аудитории — вертикальный. Здесь открываются новые ощущения, где автор показывает только золотое сечение экрана. Из-за этого открываются инструменты, которыми нужно уметь пользоваться», — рассказал актер.
Ранее Дюжев принял участие на праймериз партии «Единая Россия», по итогам которых занял лишь 32-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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