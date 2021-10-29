«Продукты – малоимущим»: Как продпомощь удовлетворит аппетиты инфляции
Продукты в России продолжат дорожать, уверены эксперты НСН. Однако они знают, что нужно делать, чтобы победить инфляцию.
Российские власти обсуждают введение продовольственной помощи малоимущим россиянам. Минэкономразвития предложило включить эту инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией, об этом пишут «Известия». В числе других пунктов — поддержка аграриев-производителей и личных подсобных хозяйств, развитие фермерских ярмарок, а также налаживание прямых контактов между фермерами и крупными торговыми сетями.
Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями.
Пока же инфляционное давление растет с каждой неделей. По данным на 25 октября годовая инфляция в России почти в два раза превысила таргет ЦБ, ускорившись до 7,97%. В период с 19 по 25 октября наиболее существенно увеличились цены на куриные яйца (на 2,1%), гречку (0,9%), вареную колбасу и маргарин (0,7%).
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц заявил, что продукты в России продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности. Такой прогноз он дал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы сейчас попали в очень тяжелую полосу, не только Россия, но и весь мир. Очень сильно растет стоимость продовольственных товаров и это станет бедой, потому что никакого роста заработной платы вдогонку обеспечить не удастся. Как в этой ситуации люди будут выживать, и как будет меняться их рацион питания, сказать сложно. Придется проживать в значительной степени впроголодь. Реальная покупательская способность не сможет догнать реальный рост цен. Людям придется отказываться от многих вещей, чтобы удовлетворить первичные потребности», – сказал экономист.
В свою очередь, председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН заявил, что для того, чтобы победить инфляцию, необходимо работать с объемом предложения на рынке продовольствия.
«Самый простой способ борьбы с продовольственной инфляцией – это увеличить предложение продукции на рынке. Для этого иметь больше продукты, чтобы увеличение предложения опережало спрос. Тогда цены побегут вниз, продовольственная инфляция исчезнет. Для того, чтобы было больше продукта, нужно сейчас создать соответствующие условия, чтобы люди были мотивированы продукцию выращивать», - объяснил он.
А ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова предупредила россиян о подорожании овощей и фруктов в преддверии Нового года. Специалист полагает, что рост цен на эти категории товаров может составить до 20% по сравнению с сентябрем. Это связано с повышением затрат на выращивание овощей и фруктов, а также снижением экспорта из Турции.
Однако это не единственная категория товаров, о подорожании которой ранее предупредили жителей страны. Больше придётся платить любителям колбас и сосисок. Более десяти их крупнейших производителей предупредили ритейлеров о подорожании продукции. Представители торговых сетей отметили, что с конца октября — начала ноября ожидается рост цен на 7-20%.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предприниматель Дмитрий Потапенко отметил, что цены на колбасу и другие продукты в России будут неизбежно расти из-за экономической политики государства.
«Исходя из тенденции экономической политики в целом, выпадения нас из мировых поставок и производственных поставок за рубеж, мы все время будем находиться в продуктовой петле, когда у нас будет сокращаться ассортиментная матрица, ухудшаться ингредиенты в конечном продукте, и рост цен неизбежен», - сказал Потапенко.
При этом он назвал колбасу чисто советским изобретением, свидетельствующем о бедности населения.
«Колбаса – это исключительно советское изобретение. Ее изначально делали, чтобы обеспечить хоть каким-то белком наших сограждан. Во всех странах мира колбас нет как класса, потому что за рубежом, то, что называется колбасками в той же Германии или Австрии, - это не колбаса. Колбасы – это признак нищего населения, и они должны были бы давно исчезнуть, потому что во всех странах – если ты хочешь, то ешь мясо», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Кстати, о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья торговые сети предупредили производители круп. Как ожидается, с ноября их стоимость увеличится на 10–20%. В качестве причин указывается рост стоимости сырья и упаковки, а для гречки подорожание связано с проблемами с урожаем в Алтайском крае.
Эксперты рассчитывают, что цены стабилизируются с поступлением на рынок нового урожая.
Напомним, в феврале Владимир Путин призвал подумать над идеей введения продовольственных сертификатов. Как заявил глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы, этот вопрос не столь актуален, как на пике пандемии коронавируса, но обсудить его нужно.
Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты, член ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с НСН рассказал, как появилась идея продовольственных сертификатов.
«Это идея, которую озвучил лидер ЛДПР, президент ее прокомментировал и дал соответствующие поручения. Законопроект о продовольственных сертификатах был разработан около месяца назад. Я в том числе являюсь его автором. Мы всячески пытаемся сделать так, чтобы нуждающимся гражданам в нашей стране подобная мера социальной поддержки оказывалась вне зависимости от территории проживания», - сказал он.
Тогда депутат отметил, что сертификат следует выдавать не всем подряд, а только тем, кто в нём действительно нуждается. По словам Нилова, сертификат должен быть использован для приобретения исключительно продовольственных товаров первой необходимости, а именно хлеба, молока, круп и овощей.
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