«Продукты – малоимущим»: Как продпомощь удовлетворит аппетиты инфляции

Российские власти обсуждают введение продовольственной помощи малоимущим россиянам. Минэкономразвития предложило включить эту инициативу в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией, об этом пишут «Известия». В числе других пунктов — поддержка аграриев-производителей и личных подсобных хозяйств, развитие фермерских ярмарок, а также налаживание прямых контактов между фермерами и крупными торговыми сетями.

Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями.

Пока же инфляционное давление растет с каждой неделей. По данным на 25 октября годовая инфляция в России почти в два раза превысила таргет ЦБ, ускорившись до 7,97%. В период с 19 по 25 октября наиболее существенно увеличились цены на куриные яйца (на 2,1%), гречку (0,9%), вареную колбасу и маргарин (0,7%).

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц заявил, что продукты в России продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности. Такой прогноз он дал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мы сейчас попали в очень тяжелую полосу, не только Россия, но и весь мир. Очень сильно растет стоимость продовольственных товаров и это станет бедой, потому что никакого роста заработной платы вдогонку обеспечить не удастся. Как в этой ситуации люди будут выживать, и как будет меняться их рацион питания, сказать сложно. Придется проживать в значительной степени впроголодь. Реальная покупательская способность не сможет догнать реальный рост цен. Людям придется отказываться от многих вещей, чтобы удовлетворить первичные потребности», – сказал экономист.

В свою очередь, председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН заявил, что для того, чтобы победить инфляцию, необходимо работать с объемом предложения на рынке продовольствия.

«Самый простой способ борьбы с продовольственной инфляцией – это увеличить предложение продукции на рынке. Для этого иметь больше продукты, чтобы увеличение предложения опережало спрос. Тогда цены побегут вниз, продовольственная инфляция исчезнет. Для того, чтобы было больше продукта, нужно сейчас создать соответствующие условия, чтобы люди были мотивированы продукцию выращивать», - объяснил он.