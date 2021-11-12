Хлеб, яйца, сахар и крупы подорожали в России за первую неделю ноября

Еще 14% респондентов в ноябре заметили рост цен на алкоголь и электроприборы. 35% опрошенных сообщили, что заметно выросли цены на медикаменты и на бензин.

Опрос проведен с 5 по 7 ноября, в 207 населенных пунктах, 73 субъектах РФ, среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.