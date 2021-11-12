Хлеб, яйца, сахар и крупы подорожали в России за первую неделю ноября

Россияне отметили рост цен на продукты питания, а также на некоторые услуги.

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса населения. Согласно исследованию рост цен на хлеб отметили 40% респондентов, тогда как неделю назад так отвечали только 36%. Также, по мнению опрошенных, за неделю выросли цены на молоко, яйца, сахар, крупы и макароны.

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Еще 14% респондентов в ноябре заметили рост цен на алкоголь и электроприборы. 35% опрошенных сообщили, что заметно выросли цены на медикаменты и на бензин.

Опрос проведен с 5 по 7 ноября, в 207 населенных пунктах, 73 субъектах РФ, среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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ФОТО: РИА Новость/Безносов Михаил
ТЕГИ:Цены На ПродуктыХлеб
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