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Известный писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов в интервью НСН рассказал о романе «Попович», получившем в этом году уже несколько литературных премий, а также раскрыл свое отношение к рок-музыке и экранизациям книг.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В ближайший уикенд Москва увидит сразу несколько больших рок-концертов. Сергей Галанин отметит на сцене День рождения, в столицу заглянет Вячеслав Бутусов, а на «ВТБ Арене» пройдет юбилей Свердловского рок-клуба с участием группы «Чайф», Вадима Самойлова и Сергея Бобунца.

В Санкт-Петербурге пройдут большие концерты Гарика Сукачева и Xolidayboy. «Пикник» выступит в Смоленске и Брянске, «Крематорий» порадует фанатов в Кирове и Сыктывкаре, Антон Беляев с группой Therr Maitz отправятся в Челябинск и Екатеринбург, а «АнимациЯ» - в Братск и Иркутск.

Сергей Шаргунов признался, что любит сибирский рок и объяснил, как рокеры выразили дух времени.

«Я знал многих рок-музыкантов, видел Егора Летова, был на его концерте, фанател от Янки Дягилевой. Я вообще очень люблю русский, сибирский рок. Мне кажется, что рок-музыка в значительной степени выразила время и некоторую экзистенциальную тоску русского человека. В этом смысле в русском роке всегда было много чувства, искренности и чего-то иррационального, что в значительной степени позволяет понять русского человека - вечного и расположенного в данное время, в данной конкретной точке. Тот же Башлачев с его "Временем колокольчиков" - это тот, кто сумел во многом пророчески выразить дух времени. Я главный редактор журнала "Юность", очень часто молодые люди из глубинки, из русской провинции присылают свои тексты, которые очевидным образом могут превратиться, как в рок-, так и в рэп-песню. Часто я обнаруживаю в этом настоящую поэзию, как это происходило и у битников, и у футуристов, потому что дух поэзии дышит, где хочет. В песне, какая бы она ни была, шаляпинская или песня представителя группы "Черный Лукич", все равно присутствует и боль, и праздник, и сердце», - подчеркнул писатель.

