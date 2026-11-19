«Таинственное зеркало»: Писатель Шаргунов о «Поповиче», русском роке и экранизациях
Сергей Шаргунов в эфире НСН указал на пророчество Башлачева, раскрыл секрет экранизации романа «1993» и объяснил, как в «Поповиче» юноша разрывается между церковным и светским миром соблазнов и гаджетов.
Музыка: от Свердловска до Башлачева
Известный писатель, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов в интервью НСН рассказал о романе «Попович», получившем в этом году уже несколько литературных премий, а также раскрыл свое отношение к рок-музыке и экранизациям книг.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В ближайший уикенд Москва увидит сразу несколько больших рок-концертов. Сергей Галанин отметит на сцене День рождения, в столицу заглянет Вячеслав Бутусов, а на «ВТБ Арене» пройдет юбилей Свердловского рок-клуба с участием группы «Чайф», Вадима Самойлова и Сергея Бобунца.
В Санкт-Петербурге пройдут большие концерты Гарика Сукачева и Xolidayboy. «Пикник» выступит в Смоленске и Брянске, «Крематорий» порадует фанатов в Кирове и Сыктывкаре, Антон Беляев с группой Therr Maitz отправятся в Челябинск и Екатеринбург, а «АнимациЯ» - в Братск и Иркутск.
Сергей Шаргунов признался, что любит сибирский рок и объяснил, как рокеры выразили дух времени.
«Я знал многих рок-музыкантов, видел Егора Летова, был на его концерте, фанател от Янки Дягилевой. Я вообще очень люблю русский, сибирский рок. Мне кажется, что рок-музыка в значительной степени выразила время и некоторую экзистенциальную тоску русского человека. В этом смысле в русском роке всегда было много чувства, искренности и чего-то иррационального, что в значительной степени позволяет понять русского человека - вечного и расположенного в данное время, в данной конкретной точке. Тот же Башлачев с его "Временем колокольчиков" - это тот, кто сумел во многом пророчески выразить дух времени. Я главный редактор журнала "Юность", очень часто молодые люди из глубинки, из русской провинции присылают свои тексты, которые очевидным образом могут превратиться, как в рок-, так и в рэп-песню. Часто я обнаруживаю в этом настоящую поэзию, как это происходило и у битников, и у футуристов, потому что дух поэзии дышит, где хочет. В песне, какая бы она ни была, шаляпинская или песня представителя группы "Черный Лукич", все равно присутствует и боль, и праздник, и сердце», - подчеркнул писатель.
Театр и литература: «Без дегтя и елея»
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Повесть о Сонечке» в Театре Вахтангова и «Протагонист» в Театре Пушкина по одноименному роману Аси Володиной.
Театралы Петербурга идут на «Дядю Ваню» с Сергеем Безруковым и спектакль по пьесе Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса».
Сергей Шаргунов рассказал о своем новом романе «Попович», который в этом году попал в шорт-лист премии «Большая книга» и уже стал лауреатом двух престижных премий.
«Во-первых, я сам "Попович", я родился в семье священника. Я подступался к этой теме несколько раз. Например, в журнале "Новый мир" у меня вышел рассказ "Поповичи" - чуть-чуть святочный, но, тем не менее, дорогой мне рассказ. Я много раз размышлял на эту тему - каково это вырасти в таком отдельном мире. Мне захотелось без дегтя и без елея честно и художественно нарисовать историю взросления современного молодого человека который, по сути, разрывается между двумя мирами - церковным и светским. Это история и взросления, и прощения, и внутреннего путешествия, и обретения своего пути. Церковь уникальна тем, что и со времен протопопа Аввакума, и со времен Лескова она остается пространством сакрального измерения, где время особенное, а отношения отсылают нас к древности. Вокруг этого мир с гаджетами, ЕГЭ и соблазнами, и в каждом человеке – и церковном, и нецерковном - много чего намешано. Об этом и Евангелие, ставящее вопросы о том, кто ближе к чуду, смыслу и свету, как человек может перемениться, какие искушения и сложности ждут его на жизненном пути», - разъяснил писатель.
Кино: Сталлоне и рокер на баррикадах
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Дедмобиль» с Юрием Стояновым и Сергеем Буруновым, сказка «Колотун и волшебное королевство» и картина Питера Фаррелли «Рокки – это я» об истории успеха Сильвестра Сталлоне.
Сергей Шаргунов назвал экранизации романов «таинственным зеркалом» для писателей и сообщил, что фильм по «Поповичу» хочет снять режиссер Павел Лунгин.
«Мы говорили с известным режиссером, автором фильма "Остров" Павлом Лунгиным. Прочитав роман, он высказал желание его экранизировать. Не скрою, есть целый ряд предложений по экранизации книги "Попович". Я думаю, что в конечном итоге, если за это дело возьмется талантливый человек, получится отдельное произведение. Каждый раз экранизация — это некое таинственное зеркало по отношению к книге. В данном случае автор должен смиряться с тем, что получается. Хорошо, когда книга потом переиздается в кинообложке. Хорошо, когда театральная постановка или кино привлекает внимание к книге большего количества людей. Мне бы очень хотелось, чтобы современная литература чаще и ярче проявлялась как в театре, так и в кинематографе», - отметил он.
Шаргунов также раскрыл секрет фильма «1993», который снял по его одноименному роману режиссер Александр Велединский.
«Роман "1993" экранизировал замечательный режиссер Александр Велединский. Я считаю, что у него получилось, при этом он создал свой мир, отдельное произведение. Так всегда и бывает с хорошими экранизациями. Например, недавно я смотрел экранизацию книги "Сажайте, и вырастет" Андрея Рубанова, фильм "Коммерсант". По-моему, удачно получилось. При этом я понимаю, что все-таки это другая история, нежели то, что я читал. Возвращаясь к фильму "1993", Велединский прочитал книгу и захотел ее экранизировать. Разумеется, я знаю его фильмы - и "Географ глобус пропил", и "Живой", кроме того, мы просто друзья. Я думаю, что в этом фильме одна из лучших ролей Евгения Цыганова. Кстати, у меня там тоже есть камео. Не все угадают, но я с пышным хаером играю панка-рокера на баррикадах. Была съемка всю ночь, в итоге полминуты в затемненном кадре есть», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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