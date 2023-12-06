Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%
За период с 28 ноября по 4 декабря наблюдалось снижение недельной инфляции, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По итогам прошедшей недели инфляция составила 0,12%. С 21 по 27 ноября показатель фиксировался на уровне 0,33%. С начала года потребительские цены выросли на 6,79%.
В сегменте продовольственных товаров больше всего за неделю подорожали яйца — на 4,2%. В непродовольственных активно рос в цене анальгин — на 1%.
Стоимость легковых автомобилей иностранных марок снизилась на 0,3%. Бензин подешевел на 0,2%.
Центральный банк по результатам опроса 27 российских экономистов сообщил, что по итогам 2023 года инфляция составит 7,6%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru