Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%

По итогам прошедшей недели инфляция составила 0,12%. С 21 по 27 ноября показатель фиксировался на уровне 0,33%. С начала года потребительские цены выросли на 6,79%.

В сегменте продовольственных товаров больше всего за неделю подорожали яйца — на 4,2%. В непродовольственных активно рос в цене анальгин — на 1%.

Стоимость легковых автомобилей иностранных марок снизилась на 0,3%. Бензин подешевел на 0,2%.

Центральный банк по результатам опроса 27 российских экономистов сообщил, что по итогам 2023 года инфляция составит 7,6%, отмечает «Радиоточка НСН».

