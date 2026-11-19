В ведомстве указали, что были установлены факты ведения организацией «целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории России».

«В связи с этим... направлено предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной... в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности», - говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что деятельность грузинской неправительственной организации «Droa!» признали нежелательной на территории России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».