Wikimedia предупредили о возможности признания ее деятельности нежелательной в РФ
Организации Wikimedia Foundation, которая является владельцем интернет-энциклопедии «Википедия», направлено предупреждение о том, что её деятельность может быть признана нежелательной в России. Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве указали, что были установлены факты ведения организацией «целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории России».
«В связи с этим... направлено предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной... в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности», - говорится в сообщении.
Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что деятельность грузинской неправительственной организации «Droa!» признали нежелательной на территории России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали автомобили, которые станут самыми продаваемыми в 2027 году
- «Главное - не пыжиться!»: «Любэ» впервые за 10 лет выпустят новые песни
- Россиянам посоветовали в 2027 году брать отпуск в апреле, а не в мае
- Подстегнёт до миллиарда? Что ждёт картину «Чёрный шёлк» после слов Путина
- Wikimedia предупредили о возможности признания ее деятельности нежелательной в РФ
- «Таинственное зеркало»: Писатель Шаргунов о «Поповиче», русском роке и экранизациях
- Депутаты предложили отправлять изъятую криптовалюту в золотовалютные резервы
- Песков: Кремль не будет раскрывать, кого из европейцев пригласили в Москву
- Италия, Дания и Перу: Какие чемпионаты по боулингу ждут РФ после снятия ограничений
- Дюжев допустил, что продолжит политическую карьеру