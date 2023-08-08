Эксперты ВШЭ: Ослабление рубля добавит инфляции 1,5–3 процентных пункта
Ослабление рубля может добавить к общей инфляции от 1,5 до 3 процентных пунктов, считают эксперты Центра развития НИУ ВШЭ. Оценка приводится в новом выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе», посвященном анализу инфляции и монетарной политики за два квартала 2023 года.
Отмечается, что с января рубль подешевел относительно доллара почти на 27%, относительно евро — на 33%. К 7 августа российская валюта стала еще слабее: доллар поднимался выше отметки 97 рублей впервые с марта 2022 года.
«Потенциальный проинфляционный эффект в количественном выражении является значительным и составляет +1,5–3,0 п.п. к общей инфляции», — говорится в бюллетене.
Эксперты указывают, что перенос валютных издержек в цены пока не проявил себя в полной мере, он был отложен из-за большого объема сформированных при более крепком курсе запасов.
Также в бюллетене Центра развития отмечается, что в стране существенно ускорилась ценовая динамика, данные июля свидетельствуют о развитии тенденции. Основной вклад в рост стоимости вносят товарные категории. Так, за последний год среди продовольственных товаров существеннее всего подорожали продукция общепита (на 5%), яйца (4%), рыбные продукты (почти 4%). Из числа непродовольственных товаров больше других выросли цены на табачные изделия — около 11%. При этом стоимость платных услуг увеличилась примерно на 11%.
Между тем директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Ura.ru предположил, что инфляция к концу года составит 6,5 - 8%. При этом отдельные товары могут подорожать и на 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru