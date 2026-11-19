«Зла нет»: Дельфин выпустил второй в 2026 году новый альбом
Дельфин (настоящее имя - Андрей Лысиков) выпустил новый альбом. Пластинка, получившая название «Зла нет», стала его второй студийной работой, вышедшей в 2026 году.
В отличие от инструментального электронного релиза «Хлопок и Нейтрино», вышедшего в мае, новый лонгплей ближе к привычному стилю музыканта. При этом в «Зла нет» неожиданно много саксофона. В пресс-релизе говорится, что он «поразительным образом находит свое место в поэтике» автора.
Всего в новом альбоме 14 треков. Представить свежие песни Дельфин намерен в рамках нового концертного тура, который стартует 27 ноября.
Ранее группа «СерьГа» представила новый альбом «Старый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Подстегнёт до миллиарда? Что ждёт картину «Черный шёлк» после слов Путина
- Wikimedia предупредили о возможности признания ее деятельности нежелательной в РФ
- «Таинственное зеркало»: Писатель Шаргунов о «Поповиче», русском роке и экранизациях
- Депутаты предложили отправлять изъятую криптовалюту в золотовалютные резервы
- Песков: Кремль не будет раскрывать, кого из европейцев пригласили в Москву
- Италия, Дания и Перу: Какие чемпионаты по боулингу ждут РФ после снятия ограничений
- Дюжев допустил, что продолжит политическую карьеру
- Жатва на два миллиарда: Что ждут от новой части фильма «Голодные игры»
- «Зла нет»: Дельфин выпустил второй в 2026 году новый альбом
- Песков рассказал о подготовке нового обмена пленными