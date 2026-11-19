В отличие от инструментального электронного релиза «Хлопок и Нейтрино», вышедшего в мае, новый лонгплей ближе к привычному стилю музыканта. При этом в «Зла нет» неожиданно много саксофона. В пресс-релизе говорится, что он «поразительным образом находит свое место в поэтике» автора.

Всего в новом альбоме 14 треков. Представить свежие песни Дельфин намерен в рамках нового концертного тура, который стартует 27 ноября.

Ранее группа «СерьГа» представила новый альбом «Старый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

