ЦБ предрек рост инфляции еще в течение нескольких месяцев

Эксперты регулятора ожидают, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться, но текущие темпы роста начали стабилизироваться.

ЦБ полагает, что для возвращения инфляции к целевому уровню жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать длительное время. Примерных сроков начала снижения ключевой ставки аналитики не обозначали.

По данным Росстата, с 21 по 27 ноября недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%. Больше всего подорожали куриные яйца — на 4,4%, отмечает «Радиоточка НСН».

