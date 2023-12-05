ЦБ предрек рост инфляции еще в течение нескольких месяцев
Инфляция в России будет расти еще на протяжении нескольких месяцев, сказано в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».
Эксперты регулятора ожидают, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит увеличиваться, но текущие темпы роста начали стабилизироваться.
ЦБ полагает, что для возвращения инфляции к целевому уровню жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать длительное время. Примерных сроков начала снижения ключевой ставки аналитики не обозначали.
По данным Росстата, с 21 по 27 ноября недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%. Больше всего подорожали куриные яйца — на 4,4%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru