Снова Путин виноват? Германия готовится к ЧС из-за дефицита газа

Отмечается, что федеральное правительство ожидает двухкратного или трехкратного повышения цен на газ. При этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.

Издание также подчеркивает, что для того, чтобы избежать возникновения ЧС, стране нужно увеличить объем импорта газа из России до 40%, однако шансы на согласие российской стороны на этот шаг остаются низкими.

Как заявлял глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер 16 июля, уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отмечал, что Германия не сможет ни при каком сценарии остаться без газа.