Снова Путин виноват? Германия готовится к ЧС из-за дефицита газа
Правительство ФРГ готовится к худшим сценариям развития событий на фоне дефицита российского газа, при этом в стране бьют тревогу из-за рекордно высоких цен и инфляции.
Правительство Германии опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с ним сохранится в ФРГ вплоть до 2024 года. Об этом сообщило издание Bild.
Отмечается, что федеральное правительство ожидает двухкратного или трехкратного повышения цен на газ. При этом государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на карманах граждан, говорится в публикации.
Издание также подчеркивает, что для того, чтобы избежать возникновения ЧС, стране нужно увеличить объем импорта газа из России до 40%, однако шансы на согласие российской стороны на этот шаг остаются низкими.
Как заявлял глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер 16 июля, уровень заполненности газохранилищ ФРГ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отмечал, что Германия не сможет ни при каком сценарии остаться без газа.
Так, газовый кризис возник в Европе после начала спецоперации России на Украине, когда страны Евросоюза ввели санкции и приняли решение сократить зависимость от импорта российского газа. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявлял, что страна рассчитывает достичь полной независимости от топлива из России к лету 2024 года, когда доля России составит 10% от всего объема поставок. Несмотря на это, власти Германии разрешили компаниям платить за российский газ в рублях, как этого требовал «Газпром».
При этом, 14 июня, «Газпром» снизил объем поставок по «Северному потоку» со 167 до 100 млн куб. м в сутки из-за задержки с ремонтом турбины немецкой компанией Siemens на заводе в Канаде. На следующий день компания вывела из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель. Тогда объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 млн куб. м газа в сутки.
На фоне этой ситуации Роберт Хабек заявил, что причины сокращения поставок газа являются политическими, а не техническими. Он выразил опасение, что Россия может перекрыть поставки газа, а президент Владимир Путин пытается оказать давление на рынок, поднять цены на газ в Европе с целью «разжечь социальные волнения и разрушить единство».
Тем временем не все в Германии винят Россию в газовом кризисе. Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису.
«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Мы не используем все возможности получить газ из России. Наше управление сделало огромные ошибки в последние много лет и, в частности, сейчас. Оно не использует все возможности, чтобы договориться с Россией. Инфляция также высокая, почти 8%. Мы этого не испытывали очень много лет, страна не готова к этому. В России эта инфляция более-менее нормальная и Россия знает, как жить с такой цифрой. Если инфляция 10% или выше, то для России это как привычка. А у нас это просто шок, многие люди не знают, как жить. Мы считаем, что мы богатая страна, но на самом деле люди не знают, как топить зимой и получать энергию», - указывал Зингер.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркивал, что у Европы есть только одна альтернатива – это сжиженный газ, но его поставки ограничены и зимой могут появиться большие проблемы.
«Европа опасается, что поставки из России обнулятся, хотя сами все для этого делают. У них альтернатива пока только одна – поставка сжиженного газа, но это штука редкая, дефицитная. Цены, которые сейчас в Европе есть, привлекают его поставки, но этих поставок может не хватить», - предупредил эксперт.
Заместитель главы российского МИДа Александр Грушко отрицал политическую подоплеку остановки «Северного потока». Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возлагал ответственность за сокращение поставок газа на Евросоюз.
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