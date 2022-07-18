Bild: Из-за дефицита газа зимой в Германии ожидаются чрезвычайные ситуации

Также отмечается, что проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, может привести к двух- или трехкратному увеличению его стоимости. При этом в издании заверяют, что государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на расходах граждан.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что в немецких хранилищах недостаточно газа, чтобы пережить зиму без поставок топлива из России.