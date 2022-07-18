Bild: Из-за дефицита газа зимой в Германии ожидаются чрезвычайные ситуации
В правительстве Германии предположили, что дефицит газа может привести к чрезвычайным ситуациям в разных регионах страны зимой, сообщает немецкое издание Bild.
Также отмечается, что проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, может привести к двух- или трехкратному увеличению его стоимости. При этом в издании заверяют, что государство не сможет полностью смягчить рост цен, что скажется на расходах граждан.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что в немецких хранилищах недостаточно газа, чтобы пережить зиму без поставок топлива из России.
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