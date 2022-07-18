Шольц не готов снять санкции с РФ несмотря на страдания граждан Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные антироссийские санкции Европейского союза, связанные с военной спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях, навязанных Россией», даже несмотря на то, что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты, написал политик в колонке для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — отметил канцлер.

Шольц признал, что многие граждане Германии страдают от высоких цен на бензин и продукты питания, а также «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

Канцлер Германии Олаф Шольц винит в нехватке энергоресурсов и инфляции в стране только Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГермания
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