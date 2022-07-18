Шольц не готов снять санкции с РФ несмотря на страдания граждан Германии

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — отметил канцлер.

Шольц признал, что многие граждане Германии страдают от высоких цен на бензин и продукты питания, а также «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

Канцлер Германии Олаф Шольц винит в нехватке энергоресурсов и инфляции в стране только Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

