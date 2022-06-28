«Польша успевает, Германия – рискует»: Европа экстренно заполняет газовые хранилища
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что Германия располагает самыми большими газовыми хранилищами в Европе, но вряд ли успеет заполнить их к осени.
Не все страны Евросоюза смогут заполнить газовые хранилища на 80% к ноябрю, большие проблемы могут возникнуть у Германии, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о риске «эффекта домино» в газовом кризисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Пикин объяснил, почему страны не смогут помочь друг другу при необходимости.
«Заполнить хранилища на 80% проблематично, потому что в июле «Газпром» останавливает «Северный поток» на ремонт на две недели, поставки в Европу снижаются. Будет крайне сложно это сделать, отдельные страны могут и не успеть. Кто-то уже близок к этим цифрам – как Польша, но ключевая страна в этом смысле для Европы Германия, там самые большие газовые хранилища. Если Германия заполнит их, это одна ситуация. По всей видимости, Германия рискует не заполнить. У Польши еще в начале сезона был высокий уровень в хранилищах перед расторжением контракта», - отметил Пикин.
Но рассчитывать на помощь соседей страны не могут, так как не все располагают большим объемом хранилищ, заметил он.
«Если бы все соседи обладали большими хранилищами, страны могли бы рассчитывать на помощь друг друга. Дело в том, что успевают те страны, которые не обладают большими хранилищами, а не успевают как раз те, у которых большие хранилища. Риски такие существуют. Помимо хранилищ есть же обычная поставка газа, здесь все будет зависеть от того, какая будет зима. Хранилища могут быть использованы достаточно быстро при каких-то экстремально низких температурах», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом сейчас Европа пробует восполнить дефицит, перейдя на сжиженный газ, но и его поставки ограничены - проблемы могут появиться уже зимой.
«Европа опасается, что поставки из России обнулятся, хотя сами все для этого делают. У них альтернатива пока только одна – поставка сжиженного газа, но это штука редкая, дефицитная. Цены, которые сейчас в Европе есть, привлекают его поставки, но этих поставок может не хватить», - добавил эксперт.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа, властям придется остановить работу ряда отраслей промышленности.
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