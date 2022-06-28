«Польша успевает, Германия – рискует»: Европа экстренно заполняет газовые хранилища

Не все страны Евросоюза смогут заполнить газовые хранилища на 80% к ноябрю, большие проблемы могут возникнуть у Германии, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о риске «эффекта домино» в газовом кризисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Пикин объяснил, почему страны не смогут помочь друг другу при необходимости.

«Заполнить хранилища на 80% проблематично, потому что в июле «Газпром» останавливает «Северный поток» на ремонт на две недели, поставки в Европу снижаются. Будет крайне сложно это сделать, отдельные страны могут и не успеть. Кто-то уже близок к этим цифрам – как Польша, но ключевая страна в этом смысле для Европы Германия, там самые большие газовые хранилища. Если Германия заполнит их, это одна ситуация. По всей видимости, Германия рискует не заполнить. У Польши еще в начале сезона был высокий уровень в хранилищах перед расторжением контракта», - отметил Пикин.

Но рассчитывать на помощь соседей страны не могут, так как не все располагают большим объемом хранилищ, заметил он.