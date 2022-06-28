«Польша успевает, Германия – рискует»: Европа экстренно заполняет газовые хранилища

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что Германия располагает самыми большими газовыми хранилищами в Европе, но вряд ли успеет заполнить их к осени. 

Не все страны Евросоюза смогут заполнить газовые хранилища на 80% к ноябрю, большие проблемы могут возникнуть у Германии, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о риске «эффекта домино» в газовом кризисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico. Пикин объяснил, почему страны не смогут помочь друг другу при необходимости.

«Заполнить хранилища на 80% проблематично, потому что в июле «Газпром» останавливает «Северный поток» на ремонт на две недели, поставки в Европу снижаются. Будет крайне сложно это сделать, отдельные страны могут и не успеть. Кто-то уже близок к этим цифрам – как Польша, но ключевая страна в этом смысле для Европы Германия, там самые большие газовые хранилища. Если Германия заполнит их, это одна ситуация. По всей видимости, Германия рискует не заполнить. У Польши еще в начале сезона был высокий уровень в хранилищах перед расторжением контракта», - отметил Пикин.

Но рассчитывать на помощь соседей страны не могут, так как не все располагают большим объемом хранилищ, заметил он.

«Эффект домино»: Как нехватка газа в Германии отразится на Европе

«Если бы все соседи обладали большими хранилищами, страны могли бы рассчитывать на помощь друг друга. Дело в том, что успевают те страны, которые не обладают большими хранилищами, а не успевают как раз те, у которых большие хранилища. Риски такие существуют. Помимо хранилищ есть же обычная поставка газа, здесь все будет зависеть от того, какая будет зима. Хранилища могут быть использованы достаточно быстро при каких-то экстремально низких температурах», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом сейчас Европа пробует восполнить дефицит, перейдя на сжиженный газ, но и его поставки ограничены - проблемы могут появиться уже зимой.

«Европа опасается, что поставки из России обнулятся, хотя сами все для этого делают. У них альтернатива пока только одна – поставка сжиженного газа, но это штука редкая, дефицитная. Цены, которые сейчас в Европе есть, привлекают его поставки, но этих поставок может не хватить», - добавил эксперт.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа, властям придется остановить работу ряда отраслей промышленности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаГерманияРоссийский Газ
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