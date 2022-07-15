Накануне журналист Дэниел Джонсон заявил, что Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед Владимиром Путиным. По его словам, Германия столкнулась с острым кризисом из-за нехватки энергоресурсов, что напрямую связано с политикой в отношении России. Ульрих Зингер отметил, что Шольц не потеряет должность, так как ему очень удачно удается «винить Россию».

«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Для них во всем виноват Путин, они оскорбляют его, говоря о том, что он какой-то гангстер. На каждое слово они обвиняют Россию. Наша партия смотрит на это немного по-другому. Мы знаем, что бывшее управление государства сделало все, чтобы мы зависели от российского газа. Поэтому мы предлагаем использовать ту инфраструктуру, которая существует: «Северный поток - 1» и, может, даже «Северный поток-2». Тогда у нас этих проблем не было бы», - сказал Зингер.

По его словам, на сегодняшний день инфляция в Германии достигла рекордных значений. Зингер также отметил, что из-за недостатка энергоресурсов немцы даже не знают, как переживут предстоящую зиму.