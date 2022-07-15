«Для них Путин – гангстер!»: В Германии объяснили настрой Шольца против России
Руководство ФРГ постоянно оскорбляет Путина и винит его во всех бедах, при этом само не знает, как отопить жилые дома, отметил в эфире НСН Ульрих Зингер.
Канцлер Германии Олаф Шольц винит в нехватке энергоресурсов и инфляции в стране только Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне журналист Дэниел Джонсон заявил, что Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед Владимиром Путиным. По его словам, Германия столкнулась с острым кризисом из-за нехватки энергоресурсов, что напрямую связано с политикой в отношении России. Ульрих Зингер отметил, что Шольц не потеряет должность, так как ему очень удачно удается «винить Россию».
«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Для них во всем виноват Путин, они оскорбляют его, говоря о том, что он какой-то гангстер. На каждое слово они обвиняют Россию. Наша партия смотрит на это немного по-другому. Мы знаем, что бывшее управление государства сделало все, чтобы мы зависели от российского газа. Поэтому мы предлагаем использовать ту инфраструктуру, которая существует: «Северный поток - 1» и, может, даже «Северный поток-2». Тогда у нас этих проблем не было бы», - сказал Зингер.
По его словам, на сегодняшний день инфляция в Германии достигла рекордных значений. Зингер также отметил, что из-за недостатка энергоресурсов немцы даже не знают, как переживут предстоящую зиму.
«Почему у нас все так дорого? Сейчас уже рухнет евро, курс ужасный, поэтому энергия дорожает. Мы не используем все возможности получить газ из России. Наше управление сделало огромные ошибки в последние много лет и, в частности, сейчас. Оно не использует все возможности, чтобы договориться с Россией. Инфляция также высокая, почти 8%. Мы этого не испытывали очень много лет, страна не готова к этому. В России эта инфляция более-менее нормальная и Россия знает, как жить с такой цифрой. Если инфляция 10% или выше, то для России это как привычка. А у нас это просто шок, многие люди не знают, как жить. Мы считаем, что мы богатая страна, но на самом деле люди не знают, как топить зимой и получать энергию», - указал Зингер.
При этом он выразил уверенность, что на фоне кризиса в Германии в отставку Шольца не отправят: ему слишком удачно удается перекладывать вину на Россию.
«Шольца не попросят в отставку. Сейчас удачно получается винить Россию, и никто не говорит, что Евросоюз много лет печатал деньги без конца. Они сделали все, что было возможно. Если еще распечатать деньги, тогда инфляция будет еще хуже. Мы это уже много лет говорили, что если их распечатать в таком объеме, то когда-нибудь будет инфляция и евро рухнет. Сейчас это только начало», - резюмировал Зингер.
Ранее правительство Германии заявило, что планирует перестать покупать уголь у России с 1 августа. В свою очередь от поставок нефти собираются отказаться с 31 декабря. Пока что страна продолжает получать российский газ, но объемы поставок значительно сократились с начала спецоперации на Украине. Так, в июне Россия на 40% сократила поставки газа по «Северному потоку».
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