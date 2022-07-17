В ФРГ заявили о нехватке газа в хранилищах для зимы без российского газа

В немецких хранилищах недостаточно газа, чтобы пережить зиму без поставок из России. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью Bild.

Берлин надеется на поставки газа после техобслуживания «Северного потока»

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — цитирует его Газета.ru.

По словам Мюллера, сейчас многое зависит от того, когда и в каком количестве газ начнет поступать по «Северному потоку» после остановки газопровода на техническое обсаживание с 11 по 21 июля, отмечает RT.

Ранее директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявил Welt am Sonntag, что европейский рынок газа может рухнуть в случае, если некоторые страны Европейского союза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците энергоносителей.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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