В ФРГ заявили о нехватке газа в хранилищах для зимы без российского газа

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — цитирует его Газета.ru.

По словам Мюллера, сейчас многое зависит от того, когда и в каком количестве газ начнет поступать по «Северному потоку» после остановки газопровода на техническое обсаживание с 11 по 21 июля, отмечает RT.

Ранее директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявил Welt am Sonntag, что европейский рынок газа может рухнуть в случае, если некоторые страны Европейского союза откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците энергоносителей.

