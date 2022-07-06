Сенатор Пушков усомнился в необходимости войти в положение Германии по «СП-2»

В Берлине почему-то убеждены, что ключ от «Северного потока-2» находится у них. Захотят откроют, захотят закроют. Они забывают, что наполнение газопровода идет из России. Об этом в среду заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале. Так российский сенатор прокомментировал слова главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста, который призвал возобновить работу газопровода «Северный поток – 2».

Пушков отметил, что Россия сейчас получает хороший доход от высоких цен на энергоносители, и её всё устраивает.

СМИ: провалился план Германии по поставкам СПГ

«По подсчетам финских экспертов, страна заработала за первые 100 дней после начала спецоперации рекордные €93 млрд от продажи нефти и газа», — подчеркнул политик.

Ранее СМИ сообщали, что в Германии сократили подачу горячей воды из-за роста цен на газ.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Северный Поток-2Российский ГазФРГАлексей Пушков
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