«Газпром» сообщил об остановке очередного агрегата на «Северном потоке»
«Газпром» вынужден остановить еще один агрегат на «Северном потоке». Об этом сообщила пресс-служба компании. Там уточнили, что прокачка газа снизится до 67 млн куб. м в сутки. Речь идет об остановке газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».
Причиной остановки в компании назвали окончание срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Накануне «Газпром» сообщил, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».
Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.
На фоне новостей о сокращении мощностей «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах растет на 9% - до $1 162,5 за 1 тыс. куб. м.
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