«Газпром» сообщил об остановке очередного агрегата на «Северном потоке»

Накануне «Газпром» сообщил, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».

Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.

На фоне новостей о сокращении мощностей «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах растет на 9% - до $1 162,5 за 1 тыс. куб. м.



