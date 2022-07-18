Bild: Германия не рассчитывает на полное возобновление поставок РФ по «Северному потоку»
В правительстве Германии считают, что после завершения ремонта «Северного потока» Россия не будет полностью возобновлять поставки топлива по этому газопроводу, сообщает немецкая газета Bild.
Сейчас «Северный поток» находится на плановом техобслуживании, в связи с чем поставки газа по нему прекращены на период с 11 по 21 июля.
Ранее министерство экономики ФРГ заявило о намерении национализировать часть «Северного потока-2», проложенную по территории страны. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Германия в такой ситуации ничего не выиграет.
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