Bild: Германия не рассчитывает на полное возобновление поставок РФ по «Северному потоку»

В правительстве Германии считают, что после завершения ремонта «Северного потока» Россия не будет полностью возобновлять поставки топлива по этому газопроводу, сообщает немецкая газета Bild.

Сейчас «Северный поток» находится на плановом техобслуживании, в связи с чем поставки газа по нему прекращены на период с 11 по 21 июля.