Bild: Германия не рассчитывает на полное возобновление поставок РФ по «Северному потоку»

В правительстве Германии считают, что после завершения ремонта «Северного потока» Россия не будет полностью возобновлять поставки топлива по этому газопроводу, сообщает немецкая газета Bild.

Сейчас «Северный поток» находится на плановом техобслуживании, в связи с чем поставки газа по нему прекращены на период с 11 по 21 июля.

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Ранее министерство экономики ФРГ заявило о намерении национализировать часть «Северного потока-2», проложенную по территории страны. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Германия в такой ситуации ничего не выиграет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоРоссияГерманияГазСеверный Поток
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