Дипломат Проскуряков: отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом

Он назвал это прецедентом. «Но Канада пытается заверить Киев, что дальнейшего послабления не должно быть. Хотя очевидно, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки», — сказал дипломат.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть ФРГ отремонтированную турбину для российского трубопровода «Северный поток».

