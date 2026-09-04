Рост цен на базовые продукты питания в России опередил инфляцию

В России базовые продовольственные товары продолжают дорожать быстрее темпов инфляции, следует из данных в Единой межведомственной информационно-статистической системе Росстата.

Минэкономразвития: Инфляция в России стабилизировалась

Минимальный набор из 33 продуктов питания за январь–июль подорожал на 8,5%. При инфляции 4,75% за 7 месяцев с начала текущего года темпы роста цен на «минимальный набор» Росстата (мясо, молоко, крупы, яйца, фрукты и овощи) оказались выше вдвое, а по отдельным продуктам — в пять и более раз. Так, курятина и рыба стали дороже на 11%, говядина на 10%, сахар подорожал на 26%, а картошка, капуста, лук, морковь — на 27-36%.

В России сравнялись цены на свинину и птицу, хотя еще несколько лет назад свинина была в разы дороже, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: Ведомости/Евгений Разумный/ТАСС
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