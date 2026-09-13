В России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания

Это произойдет с 1 января 2027 года. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров - от производителя до магазина. Это необходимо для своевременного выявления причин резкого удорожания продуктов. Теперь утвержден конкретный перечень данных продовольственных товаров.

Ранее рост цен на базовые продукты питания в России опередил инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

