В России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания

Власти России будет вести мониторинг цен на 24 вида продуктов питания, включая самые распространенные виды мяса, рыбу, макароны, некоторые овощи и крупы, сообщает ТАСС.

В Минсельхозе сообщили о выравнивании цен на яйца в магазинах

Это произойдет с 1 января 2027 года. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров - от производителя до магазина. Это необходимо для своевременного выявления причин резкого удорожания продуктов. Теперь утвержден конкретный перечень данных продовольственных товаров.

Ранее рост цен на базовые продукты питания в России опередил инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ведомости/Евгений Разумный/ТАСС
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