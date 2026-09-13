СМИ: В ФРГ у членов «АдГ» изымают оружие из-за партийной принадлежности

По данным издания, основанием стало решение Высшего административного суда в Магдебурге. Еще 122 случая сейчас находятся на стадии проверки. Это первый в стране случай, когда у охотников отбирают оружие исключительно на основании их партийной принадлежности.

Партия «АдГ» планирует подать конституционную жалобу. Там назвали произошедшее произволом.

Ранее стало известно, что ФРГ не даст победившим на выборах ультраправым доступ к плану на случай войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

