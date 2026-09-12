Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом российского зерна

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в беседе с журналистом Life.ru Александром Юнашевым из Кремлёвского пула заявила, что Россия беспрепятственно экспортирует зерно. Страна по‑прежнему снабжает зарубежных покупателей зерновой продукцией, задействуя разные логистические маршруты.

Литва и Латвия собираются остановить транзит зерна из РФ

По словам главы Минсельхоза, значительные объёмы зерна уже отправляются по маршрутам через Балтийское и Каспийское моря. При этом опасения насчёт возможного ограничения транзита российской продукции через Казахстан не оправдались.

Россия активно прорабатывает дополнительные пути поставок. В числе перспективных направлений — использование дальневосточных маршрутов, а также транзит через Китай с целью выхода на рынки Юго‑Восточной Азии. Как отметила министр, сложности и корректировки в логистической сфере подтолкнули отрасль к поиску альтернативных решений.

Лут заверила, что у страны достаточно зерна для удовлетворения внутренних потребностей, и подтвердила намерение продолжать экспорт партнёрам за рубежом.

Ранее правительство Латвии намерено установить пошлину в размере 300% на импорт и обработку зерновых грузов из России и Белоруссии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:МинсельхозЗерноЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры