Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом российского зерна

По словам главы Минсельхоза, значительные объёмы зерна уже отправляются по маршрутам через Балтийское и Каспийское моря. При этом опасения насчёт возможного ограничения транзита российской продукции через Казахстан не оправдались.

Россия активно прорабатывает дополнительные пути поставок. В числе перспективных направлений — использование дальневосточных маршрутов, а также транзит через Китай с целью выхода на рынки Юго‑Восточной Азии. Как отметила министр, сложности и корректировки в логистической сфере подтолкнули отрасль к поиску альтернативных решений.

Лут заверила, что у страны достаточно зерна для удовлетворения внутренних потребностей, и подтвердила намерение продолжать экспорт партнёрам за рубежом.

Ранее правительство Латвии намерено установить пошлину в размере 300% на импорт и обработку зерновых грузов из России и Белоруссии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

