Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом российского зерна
Министр сельского хозяйства Оксана Лут в беседе с журналистом Life.ru Александром Юнашевым из Кремлёвского пула заявила, что Россия беспрепятственно экспортирует зерно. Страна по‑прежнему снабжает зарубежных покупателей зерновой продукцией, задействуя разные логистические маршруты.
По словам главы Минсельхоза, значительные объёмы зерна уже отправляются по маршрутам через Балтийское и Каспийское моря. При этом опасения насчёт возможного ограничения транзита российской продукции через Казахстан не оправдались.
Россия активно прорабатывает дополнительные пути поставок. В числе перспективных направлений — использование дальневосточных маршрутов, а также транзит через Китай с целью выхода на рынки Юго‑Восточной Азии. Как отметила министр, сложности и корректировки в логистической сфере подтолкнули отрасль к поиску альтернативных решений.
Лут заверила, что у страны достаточно зерна для удовлетворения внутренних потребностей, и подтвердила намерение продолжать экспорт партнёрам за рубежом.
Ранее правительство Латвии намерено установить пошлину в размере 300% на импорт и обработку зерновых грузов из России и Белоруссии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом российского зерна
- Путин: БРИКС является крупнейшим объединением в мире
- Не в нейтральном статусе: Когда россиян вернут в мировой футбол
- «Мстители» и «Человек-паук» обеспечили Marvel новый рекорд
- В Минкультуры России вручили государственные награды деятелям искусства
- Невролог оценила ситуацию с болезнью Альцгеймера после пандемии COVID-19
- В Татарстане оштрафовали женщину, назвавшую главу СНТ наглым карасем
- Писательница Русинова назвала цифровое авторство будущим детской литературы
- Союз музеев РФ откроет школу реставрации
- Студия DC отменила съемки «Чудо-женщины»