В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов
С инициативой выступил депутат Сергей Миронов, по мнению которого, наценка на основные продовольственные товары в России не должна превышать 15% от закупочной стоимости.
В России предложили ограничить наценку на некоторые социально значимые продукты во всех торговых точках страны. До этого депутаты и аналитики предлагали заморозить цены на продукты первой необходимости. При этом в РФ уже отказались от закона, который был обязал розничные сети раскрывать уровень наценки на товары.
ОГРАНИЧЕНИЕ НАЦЕНКИ И «ЗАМОРОЗКА» ЦЕН
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных социально значимых продуктов. С соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, наценка на эту категорию не должна превышать 15% от закупочной стоимости. Политик добавил, что этот список утверждает кабмин РФ.
«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», - приводит слова депутата ТАСС.
Миронов отметил, что в настоящее время в России наценка на продукты в торговых сетях может достигать 200%. По его мнению, государству следует вмешаться в эту ситуацию.
До этого депутат также предложил с 1 сентября 2025 года заморозить цены на продукты первой необходимости. Отмечается, что в России траты семьи на питание за год выросли на 10-15%. Миронов подчеркнул, что новая мера может действовать до Нового года.
«Под заморозку цен, согласно и предложению аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, должны попасть мясо, сахар, овощи и фрукты», - приводит слова политика РИА Новости.
В России к социально значимым продуктам относятся молоко, масло, яйца, сахар, хлеб, основные виды мяса, картофель, соль, чай, мука, рис, пшено, капуста, лук, морковь, яблоки и некоторые другие товары. В 2010 году правительство утвердило перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
НАЦЕНКА — В ТАЙНЕ
До этого Минпромторг и Минэкономики не поддержали внесенные в Госдуму депутатами заксобрания Санкт-Петербурга поправки к закону о торговле, которые бы обязывали розничные сети указывать в ценниках наценку на социально значимые товары. Законодатели мотивировали свое предложение тем, что за ценообразованием социально важных товаров следует установить общественный контроль, писал «Коммерсантъ».
По данным издания, инициаторы поправок объяснили свой шаг тем, что «в последние годы повышение цен опережает рост доходов и иногда это носит не объективный, а спекулятивный характер». Поэтому и был определен перечень товаров первой необходимости, на которые правительство вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены.
Между тем, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что закон, обязывающий розничные сети указывать наценку на социально значимые товары, распространит нелегальные схемы, но не снизит цены на продукты. По его словам, в России уже и так работает ряд мер регулирования цен на продукты, которые считаются социально значимыми, включая НДС в 0% и субсидии для производителей.
«Избыточное регулирование не приведет к реальному снижению цен. Данный законопроект порождает схему, когда будут действовать фирмы-прокладки, обеспечивающие минимальную наценку со стороны продавца. Это то, что мы не хотим получить. В таком случае мы просто порождаем некую правовую неопределенность, которая позволит некоторым продавцам и производителям использовать схемы на грани легальности. В целом к жесткому регулированию цен мы не придем, пока живем в рыночной экономике. Есть механизм субсидий производителей, когда государство помогает. Это позволяет сдерживать цены на ключевые продукты», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что, согласно исследованию «СберАналитики», россияне стали больше тратить в магазинах.
