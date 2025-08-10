В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов

ОГРАНИЧЕНИЕ НАЦЕНКИ И «ЗАМОРОЗКА» ЦЕН

В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных социально значимых продуктов. С соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, наценка на эту категорию не должна превышать 15% от закупочной стоимости. Политик добавил, что этот список утверждает кабмин РФ.

«У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке — хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик — не должна быть более 15% от цены оптовой закупки», - приводит слова депутата ТАСС.