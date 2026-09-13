Минпросвещения: До пятого класса школьники не должны использовать ИИ

Согласно им, у школьников с пятого по девятый класс учитель может допустить использование сервисов ИИ. Речь идет о поиске информации, объяснении сложных понятий и проверки гипотез.

В старшей школе допускается использование интеллекта при реализации проектной и исследовательской деятельности. Отмечается, что ИИ может помочь ученикам 10-11 классов анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели и создавать визуальные материалы.

Сегодня важно научить детей использовать искусственный интеллект (ИИ) для корректного поиска информации и решения задач, а учителя с его помощью могли бы верифицировать данные и выстраивать индивидуальную учебную программу, заявил в беседе с НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

