Минпросвещения: До пятого класса школьники не должны использовать ИИ
В школах России ученики до пятого класса не должны использовать искусственный интеллект, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минпросвещения.
Согласно им, у школьников с пятого по девятый класс учитель может допустить использование сервисов ИИ. Речь идет о поиске информации, объяснении сложных понятий и проверки гипотез.
В старшей школе допускается использование интеллекта при реализации проектной и исследовательской деятельности. Отмечается, что ИИ может помочь ученикам 10-11 классов анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели и создавать визуальные материалы.
Сегодня важно научить детей использовать искусственный интеллект (ИИ) для корректного поиска информации и решения задач, а учителя с его помощью могли бы верифицировать данные и выстраивать индивидуальную учебную программу, заявил в беседе с НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
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