Синоптик: Зима в России будет аномально теплой из-за Эль-Ниньо

Предстоящая в России зима в большинстве регионов будет теплее климатической нормы, сообщает РИА Новости.

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Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, при этом ожидается повышенное количество осадков из-за влияния природного явления Эль-Ниньо. Холодно будет только в Арктической зоне, на севере Сибири, а также на Чукотке. При этом большая часть территории РФ будет находиться под аномальным теплом - средние показатели могут превысить норму на три-четыре градуса.

В январе количество осадков может быть на 30–40% выше климатической нормы. Синоптик указал, что связано это с явлением Эль-Ниньо — повышением температуры воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Его влияние может сохраняться и в последующие сезоны.

Тишковец предупредил о вероятности сильных снежных бурь. Так, поступление атлантического тепла и выход южных циклонов могут приводить к резким ухудшениям погоды, включая явления, которые называют черной пургой.

Главная опасность для человечества в глобальном потеплении заключается в том, что число опасных погодных явлений, которые угрожают сельскому хозяйству и комфортной жизни людей, растет. Об этом в пресс-центре НСН рассказала заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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