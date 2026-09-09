Безусловный базовый доход должен быть больше минимальной оплаты труда, но тогда придется перестроить все пенсии и пособия, а лучше не станет, рассказал НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.

У россиян нет запроса на безусловный базовый доход, рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его слова приводит РБК. Калашников оценил перспективы такой выплаты.