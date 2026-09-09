«Искусственный разговор»: Почему в России не будет безусловного базового дохода
Появление новой выплаты обесценит существующую социальную систему, заявил НСН Сергей Калашников.
Безусловный базовый доход должен быть больше минимальной оплаты труда, но тогда придется перестроить все пенсии и пособия, а лучше не станет, рассказал НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
У россиян нет запроса на безусловный базовый доход, рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его слова приводит РБК. Калашников оценил перспективы такой выплаты.
«Это не очень актуальная тема. Дело в том, что это только один из элементов социальной защиты, а вводить ее при достаточно дефицитном бюджете странно. Не думаю, что наша финансовая система на это способна. Поэтому я считаю, что к этому вопросу возможно вернуться только тогда, когда будут позволять условия. Впрочем, базовый доход — это не очень эффективный способ помощи. Это минимальный стандарт защиты от нищеты, а стране нужно переходить на средние стандарты, которые обеспечивают развитие. Если он будет выше минимальной оплаты труда (МРОТ), то тогда она исчезает как нормирующий показатель. А что делать со многими категориями, которые завязаны на нее? Это искусственный разговор, потому что тогда придется перестраивать всю систему пенсионного обеспечения, социального страхования, прожиточного минимума, а я не уверен, что это приведет к повышению уровня социального обеспечения», — отметил он.
Ранее Калашников в эфире НСН спрогнозировал ставку Центробанка.
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