В Минсельхозе сообщили о выравнивании цен на яйца в магазинах

Стоимость куриных яиц в российских магазинах демонстрирует признаки стабилизации после периода последовательного снижения цен на этот продукт. Соответствующую информацию озвучили в Министерстве сельского хозяйства РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули необходимость сохранения баланса между интересами конечных покупателей, производителей и торговых сетей для устойчивого развития отрасли. Представители Минсельхоза указали, что ценники должны оставаться доступными для населения, одновременно обеспечивая рентабельность птицеводческих предприятий и возможность дальнейших инвестиций в производство.

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По информации Росстата, отечественные сельхозорганизации продолжают наращивать производство в текущем году. За первые семь месяцев 2026 года в стране выпущено свыше 23 миллиардов яиц, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 2,2%.

При этом Росстат в среду, 9 сентября, распространил информацию, что с 1 по 7 сентября цены на куриные яйца выросли на 1,8% по отношению к предыдущей недели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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