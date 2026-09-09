В Минсельхозе сообщили о выравнивании цен на яйца в магазинах

По информации Росстата, отечественные сельхозорганизации продолжают наращивать производство в текущем году. За первые семь месяцев 2026 года в стране выпущено свыше 23 миллиардов яиц, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 2,2%.

При этом Росстат в среду, 9 сентября, распространил информацию, что с 1 по 7 сентября цены на куриные яйца выросли на 1,8% по отношению к предыдущей недели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

