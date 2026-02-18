Россиянам пообещали, что готовая еда не подорожает из-за новых требований

Рынок готовой еды растет, поэтому нуждается в более жестком регулировании, заявил НСН глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Рынок готовой еды растет, им пользуются миллионы потребителей, а нарушений слишком много, поэтому он нуждается в дополнительном контроле. Нововведения не должны привести к повышению стоимости продукции, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

В России планируют установить обязательные санитарные нормы для готовой еды, продающейся онлайн и в магазинах. Сейчас для такой продукции действуют добровольные рекомендации Роспотребнадзора, а также СанПиНы для общепита, которые не учитывают всех особенностей готовых блюд, пишут "Известия".

«Проверки Роспотребнадзора в прошлом году выявили большое количество нарушений в этой отрасли. По данным ведомства за 2025 год, около 64% проб готовой еды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, а в ряде случаев обнаружена патогенная микрофлора. Рынок готовой еды растет, доставкой пользуются миллионы потребителей. Поэтому необходимо снижать риски в этой области и вводить обязательное регулирование», - пояснил Павлов.

Новая система контроля безопасности продуктов на всех этапах приготовления и хранения, а также доставки не должна повлиять на себестоимость готовой еды и на цены для потребителя.

«Это не должно привести к увеличению стоимости, потому что основные процессы по производству, упаковке происходят именно на этапе изготовления продукции. Нужно, чтобы изготовители соблюдали те требования, которые и так существуют. А со стороны сервиса доставки потребуется просто обеспечить соблюдение температурных режимов и условий хранения на всех этапах от изготовителя до потребителя. Цены не вырастут и рынок адаптируется, потому что конкуренция высокая. Все возможности для того, чтобы соблюдать обязательные требования, есть», - подчеркнул Павлов.

На фоне снижения покупательской способности, потребитель обращает все больше внимания на цену, а не на качество. Этим пользуются недобросовестные производители, предлагая поддельную молочную продукцию, заявил ранее НСН основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

