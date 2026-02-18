Рынок готовой еды растет, им пользуются миллионы потребителей, а нарушений слишком много, поэтому он нуждается в дополнительном контроле. Нововведения не должны привести к повышению стоимости продукции, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

В России планируют установить обязательные санитарные нормы для готовой еды, продающейся онлайн и в магазинах. Сейчас для такой продукции действуют добровольные рекомендации Роспотребнадзора, а также СанПиНы для общепита, которые не учитывают всех особенностей готовых блюд, пишут "Известия".

«Проверки Роспотребнадзора в прошлом году выявили большое количество нарушений в этой отрасли. По данным ведомства за 2025 год, около 64% проб готовой еды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, а в ряде случаев обнаружена патогенная микрофлора. Рынок готовой еды растет, доставкой пользуются миллионы потребителей. Поэтому необходимо снижать риски в этой области и вводить обязательное регулирование», - пояснил Павлов.