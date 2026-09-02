ФАС проверит обоснованность розничных цен на сахар в России
Российские антимонопольщики взялись за анализ стоимости сахара в розничных сетях. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала запросы в крупнейшие торговые компании страны, чтобы проверить обоснованность установленных ценников, сообщает Интерфакс.
Ведомство запросило сведения за два летних месяца текущего года — с начала июля по конец августа. Регулятора интересуют данные о еженедельной динамике закупочной и розничной стоимости сахарного песка, а также объемы закупленных и проданных партий продукции. В поле внимания ФАС попали все категории товара, независимо от его ценового позиционирования.
Полученную информацию антимонопольщики используют для оценки обоснованности формирования розничных наценок. Особое внимание уделят тому, насколько объективно торговые сети транслируют колебания оптовых цен в конечную стоимость товара для покупателей. В случае выявления нарушений регулятор готов применить меры антимонопольного реагирования.
Поводом для проверки стали свежие данные Росстата, согласно которым розничные цены на сахар-песок за неделю с 25 по 31 августа выросли на 0,9%, а с начала года — на 25,8 %. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке, за исключением динамики цен на некоторые виды плодоовощной продукции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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