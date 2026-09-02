ФАС проверит обоснованность розничных цен на сахар в России

Полученную информацию антимонопольщики используют для оценки обоснованности формирования розничных наценок. Особое внимание уделят тому, насколько объективно торговые сети транслируют колебания оптовых цен в конечную стоимость товара для покупателей. В случае выявления нарушений регулятор готов применить меры антимонопольного реагирования.

Поводом для проверки стали свежие данные Росстата, согласно которым розничные цены на сахар-песок за неделю с 25 по 31 августа выросли на 0,9%, а с начала года — на 25,8 %. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке, за исключением динамики цен на некоторые виды плодоовощной продукции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

