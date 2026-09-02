ФАС проверит обоснованность розничных цен на сахар в России

Российские антимонопольщики взялись за анализ стоимости сахара в розничных сетях. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала запросы в крупнейшие торговые компании страны, чтобы проверить обоснованность установленных ценников, сообщает Интерфакс.

Ведомство запросило сведения за два летних месяца текущего года — с начала июля по конец августа. Регулятора интересуют данные о еженедельной динамике закупочной и розничной стоимости сахарного песка, а также объемы закупленных и проданных партий продукции. В поле внимания ФАС попали все категории товара, независимо от его ценового позиционирования.

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Полученную информацию антимонопольщики используют для оценки обоснованности формирования розничных наценок. Особое внимание уделят тому, насколько объективно торговые сети транслируют колебания оптовых цен в конечную стоимость товара для покупателей. В случае выявления нарушений регулятор готов применить меры антимонопольного реагирования.

Поводом для проверки стали свежие данные Росстата, согласно которым розничные цены на сахар-песок за неделю с 25 по 31 августа выросли на 0,9%, а с начала года — на 25,8 %. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке, за исключением динамики цен на некоторые виды плодоовощной продукции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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