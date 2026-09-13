Глава OpenAI: Возможно создание неподконтрольного человеку ИИ

«Но я не думаю, что этим следует заниматься», - указал он. Альтман выразил надежду, что руководителям крупнейших американских ИИ-компаний удастся договориться о регулировании темпов развития ИИ-моделей. В настоящее время данные обсуждения ведутся в частном порядке.

Ранее стало известно, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект уничтожит человечество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

