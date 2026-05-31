СМИ: Почти весь экспорт клубники Арменией пришелся на Россию
31 мая 202607:01
Денис Постольский
Армения может полностью потерять весь доход от экспорта клубники, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
Это связано с ограничением ввоза плодовоовощной продукции в Россию. Экспорт армянской ягоды на российский рынок в 2025 году составлял 13,25 миллиона долларов, что равняется 97% от всего экспорта, который достиг отметки в 13,65 миллиона долларов.
Ранее Россельхознадзор заявил, что амянская сельхозпродукция не отвечала нормам России и ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
