СМИ: Почти весь экспорт клубники Арменией пришелся на Россию

Армения может полностью потерять весь доход от экспорта клубники, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

АКОРТ: магазины не останутся без овощей после запрета поставок из Армении

Это связано с ограничением ввоза плодовоовощной продукции в Россию. Экспорт армянской ягоды на российский рынок в 2025 году составлял 13,25 миллиона долларов, что равняется 97% от всего экспорта, который достиг отметки в 13,65 миллиона долларов.

Ранее Россельхознадзор заявил, что амянская сельхозпродукция не отвечала нормам России и ЕАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
